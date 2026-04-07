Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

First News Media17:09 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени награждены:

Мамедов Азер Керем оглу – полковник-лейтенант

Медалью «За Отчизну»:

Бабаев Эльмар Эльхан оглу – майор

Исмаилов Ниджат Абульфаз оглу – майор

Гулиев Руфат Гудрат оглу – майор

Медетов Фарид Фикрет оглу – майор

Бабазаде Вагиф Эльчин оглу – капитан

Самедов Медет Фарзулла оглу – капитан

Ибрагимов Вусал Джумшуд оглу – старший лейтенант

Агабалаев Вазех Ханбала оглу – лейтенант

Агаев Яшар Тевеккюль оглу – старший мичман в запасе

Амранов Рашад Муртузали оглу – старший мичман в запасе

Имамвердиев Агиль Азим оглу – гизир (прапорщик)

Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержант

Медалью «За отвагу»:

Гулиев Шахрияр Ильгар оглу – полковник-лейтенант

Гулиев Эльнур Алифага оглу – майор

Мирзоев Хикмет Эльчин оглу – майор

Ахмедов Эмин Сеймур оглу – лейтенант

Ибрагимли Таджеддин Амирулла оглу – гизир

Исмаилов Октай Шахсувар оглу – гизир

Гулиев Вагиф Ибрагим оглу – гизир

Медалью «За военные заслуги»:

Дашдемиров Вилаят Аллахъяр оглу – майор

Мурадов Заман Мугабиль оглу – майор

Алхасов Талех Айдын оглу – капитан

Салманов Тарлан Бабек оглу – капитан

Абдуллаев Ровшан Ахадулла оглу – гизир

Агаев Шамседдин Асадулла оглу – гизир

Бабаев Илкнур Рамиз оглу – гизир

Досталылы Досталы Ширван оглу – гизир

Алиев Шахин Магомед оглу – гизир

Халилзаде Башир Магомед оглу – гизир

Исламов Эмин Бахтияр оглу – гизир

Курбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизир

Марданов Джамиль Омар оглу – гизир в отставке

Мухтаров Камал Гисмет оглу – гизир

Нуриев Тогрул Ахлиман оглу – гизир

Ёлчиев Башир Годжа оглу – гизир

Гасанов Исмаил Бахлул оглу – старший сержант

Нахмедов Хазар Сабир оглу – сержант

Наджафов Узеир Гаджи оглу – младший сержант в запасе

Сулейманов Афиг Зияфет оглу – младший сержант

Садыгов Вусал Ибрагим оглу – солдат

