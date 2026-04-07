Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени награждены:
Мамедов Азер Керем оглу – полковник-лейтенант
Медалью «За Отчизну»:
Бабаев Эльмар Эльхан оглу – майор
Исмаилов Ниджат Абульфаз оглу – майор
Гулиев Руфат Гудрат оглу – майор
Медетов Фарид Фикрет оглу – майор
Бабазаде Вагиф Эльчин оглу – капитан
Самедов Медет Фарзулла оглу – капитан
Ибрагимов Вусал Джумшуд оглу – старший лейтенант
Агабалаев Вазех Ханбала оглу – лейтенант
Агаев Яшар Тевеккюль оглу – старший мичман в запасе
Амранов Рашад Муртузали оглу – старший мичман в запасе
Имамвердиев Агиль Азим оглу – гизир (прапорщик)
Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержант
Медалью «За отвагу»:
Гулиев Шахрияр Ильгар оглу – полковник-лейтенант
Гулиев Эльнур Алифага оглу – майор
Мирзоев Хикмет Эльчин оглу – майор
Ахмедов Эмин Сеймур оглу – лейтенант
Ибрагимли Таджеддин Амирулла оглу – гизир
Исмаилов Октай Шахсувар оглу – гизир
Гулиев Вагиф Ибрагим оглу – гизир
Медалью «За военные заслуги»:
Дашдемиров Вилаят Аллахъяр оглу – майор
Мурадов Заман Мугабиль оглу – майор
Алхасов Талех Айдын оглу – капитан
Салманов Тарлан Бабек оглу – капитан
Абдуллаев Ровшан Ахадулла оглу – гизир
Агаев Шамседдин Асадулла оглу – гизир
Бабаев Илкнур Рамиз оглу – гизир
Досталылы Досталы Ширван оглу – гизир
Алиев Шахин Магомед оглу – гизир
Халилзаде Башир Магомед оглу – гизир
Исламов Эмин Бахтияр оглу – гизир
Курбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизир
Марданов Джамиль Омар оглу – гизир в отставке
Мухтаров Камал Гисмет оглу – гизир
Нуриев Тогрул Ахлиман оглу – гизир
Ёлчиев Башир Годжа оглу – гизир
Гасанов Исмаил Бахлул оглу – старший сержант
Нахмедов Хазар Сабир оглу – сержант
Наджафов Узеир Гаджи оглу – младший сержант в запасе
Сулейманов Афиг Зияфет оглу – младший сержант
Садыгов Вусал Ибрагим оглу – солдат