Нетаньяху подтвердил факт нанесения удара по железнодорожным путям и мостам на территории Ирана

ВВС Израиля атаковали в Иране мосты и железные дороги, подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его утверждению, это сделано из-за того, что данная инфраструктура использовалась в военных целях Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Вчера наши пилоты уничтожили транспортные самолеты и десятки вертолетов на иранской авиабазе. Сегодня они атаковали железные дороги и мосты, используемые Корпусом стражей исламской революции», - заявил Нетаньяху в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства. По версии премьера, железные дороги использовались КСИР для доставки материалов для изготовления оружия, переброски вооружений и личного состава.

Нетаньяху при этом выразил мнение, что удары по гражданской инфраструктуре в Иране не нацелены на мирное население. «Это самый важный момент: эти операции, которые я одобрил вместе с министром обороны [Израиля Исраэлем Кацем], не направлены на нападение на иранский народ. Напротив, они направлены на ослабление и сокрушение режима террора, который угнетал его 47 лет», - утверждал израильский премьер-министр.