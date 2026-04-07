В Каспии вновь зафиксированы подземные толчки - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА (Национальной академии наук Азербайджана).

Подземные толчки магнитудой 3,0 произошли в 07:35 по местному времени. Очаг залегал на глубине 72 км.

08:33

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили 1news.az в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 05:55 по местному времени, его магнитуда составила 4,3.

Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.