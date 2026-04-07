Генсек Компартии Вьетнама избран президентом страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лама президентом страны на срок полномочий с 2026 по 2031 год.

Голосование по кандидатуре главы государства состоялось на проходящей в Ханое первой сессии избранного в марте Национального собрания СРВ 16-го созыва.

То Лам принес присягу на верность родине, партии и народу Вьетнама. Церемония вступления в должность главы государства транслировалась в прямом эфире вьетнамского телевидения и прошла сразу после оглашения результатов проведенного депутатами Национального собрания голосования по выборам президента страны, по итогам которого То Лам получил 100-процентную поддержку.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил избранный президент.

То Лам стал 15-м президентом в истории современного Вьетнама. В качестве главы государства он сменил Лыонг Кыонга, занимавшего этот с 21 октября 2024 года.

Источник: ТАСС

