На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

First News Media09:03 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. 1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Микаила Мушвига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;

12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

