Иран освободил главу тегеранского бюро NHK

Власти Ирана освободили задержанного в январе руководителя тегеранского бюро японского общественного телевидения NHK.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Журналист вышел на свободу 6 апреля после телефонного разговора министров иностранных дел двух стран, однако покинуть Иран пока не может — он остаётся в Тегеране. Со здоровьем у него проблем нет. Ему предстоит суд по обвинению в нарушении общественного порядка. Правительство Японии обратилось к иранским властям с просьбой разрешить ему выезд из страны.

Ранее в Иране были задержаны двое граждан Японии. Первый из них уже вышел на свободу и вернулся на родину через Азербайджан.