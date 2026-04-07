Удар по партии Карапетяна: в Армения хотят запретить имена в названиях политсил

Власти Армении хотят запретить использовать личные имена в названиях политических блоков – соответствующие поправки в Избирательный кодекс сегодня будут обсуждаться на очередном заседании парламента.

Решение вызвало бурный протест со стороны партии "Сильная Армения" российского олигарха Самвела Карапетяна.

Партия намерена участвовать в выборах в формате блока под названием "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном".

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. О намерении участвовать в выборах заявили правящая партия "Гражданский договор" (премьер Никол Пашинян), блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна, партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна. Бизнесмен Гагик Царукян сообщил об участии в предстоящих выборах, выдвинув инициативу "Предложение для Армении".

В выборах также планируют участвовать инициатива "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна и партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) первого президента Левона Тер-Петросяна, кандидатом от которой выдвинут Левон Зурабян. Партия "Новая сила" выдвинула кандидатом в премьер-министры экс-мэра Еревана Айка Марутяна.