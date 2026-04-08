Россия настаивает на возвращении Армении к полноценному участию в ОДКБ

Российская сторона заинтересована в восстановлении полноформатного участия Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван - полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями. Иного, как мы неоднократно подчеркивали, мы не видим. Иного решения не было принято никем, несмотря на большое количество всяких устных спекуляций, вбросов, каких-то сквернословий и так далее. Конечно, мы заинтересованы в восстановлении армянской стороной своего полноформатного участия в деятельности общей для нас структуры безопасности", - отметила дипломат.

Источник: ТАСС