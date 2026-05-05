Состоялась церемония открытия выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan - ФОТО

5 мая в Баку Экспо Центре начали свою работу Caspian Agro Week - 19-я Азербайджанская Международная Выставка и Форум «Сельское Хозяйство», InterFood Azerbaijan - 31-я Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность», а также Horeca Caspian - 14-я Каспийская Международная Выставка «Все для Отелей, Ресторанов и Супермаркетов». Выставки продлятся до 8 мая.

В церемонии открытия выступили министр Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) Гошгар Тaхмaзли, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов, исполнительный директор Агентства Поощрения Экспорта и Инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят и генеральный директор компании «ICA Events» Эдвард Страчан.

После церемонии открытия участники и гости выставки приняли участие в VIP-туре.

Являясь крупнейшими в регионе выставками в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan» представляют собой важнейшие события года, объединяющие всех ключевых игроков соответствующих отраслей. На протяжении многих лет выставки, став надежным и узнаваемым национальным брендом, заняли достойное место в глобальном выставочном календаре, войдя в число ведущих международных мероприятий мира.

Отрасли промышленности, представленные на выставках, традиционно находятся в центре особого внимания государства. Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев посещает выставки «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan», знакомясь с экспозицией и участниками в Баку Экспо Центре.

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики оказывает выставкам организационную поддержку. Министерство также принимает участие в выставках с собственным стендом, предоставляя посетителям подробную информацию о проектах, направленных на развитие аграрного сектора, инновационных подходах и механизмах государственной поддержки.

Также поддержку «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan» оказывают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство Поощрения Экспорта и Инвестиций Азербайджанской Республики – «AZPROMO», Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация промышленников продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская Ассоциация Организаторов Выставок (ASTA).

Золотым спонсором выставки «Caspian Agro Week» является компания «Lovol». Официальным автомобильным спонсором выставки выступает компания «Imotors».

В этом году выставки запомнятся рядом нововведений. Выставка, ранее известная как «Caspian Agro», с 2026 года проводится под новым брендом — «Caspian Agro Week», объединяя формат выставки и форума. Ожидается, что обновлённая и расширенная концепция придаст выставке новый импульс, а также создаст условия для более широкого нетворкинга, межсекторного сотрудничества и эффективного делового диалога как для участников, так и для посетителей.

В выставке принимают участие 447 компаний из 45 стран мира. География выставок, наряду с Азербайджаном, охватывает Бенин, Бразилию, Великобританию, Вьетнам, Гану, Германию, Грузию, Египет, Индонезию, Индию, Испанию, Италию, Камерун, Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Латвию, Мексику, Нидерланды, Нигерию, Польшу, Республику Корея, Россию, Сенегал, Сомали, Соединённые Штаты Америки, Швецию, Шри-Ланку, Таиланд, Танзанию, Турцию, Туркменистан, Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Южный Судан, Японию и другие страны.

В рамках выставок национальные группы из Германии, Беларуси, Бразилии, Грузии, Индонезии, Италии, Нидерландов и Республики Корея представляют продукцию в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Отдельным стендом представлена организация AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation), в рамках которой участвуют компании из следующих стран: Бенин, Гана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Объединённая Республика Танзания, Республика Замбия, Республика Сенегал, Республика Сомали, Республика Южный Судан и Федеративная Демократическая Республика Эфиопия. Следует отметить, что AFAZ и Бразилия впервые принимают участие в данных выставках.

Одним из важных нововведений станет то, что в 2026 году выставка «InterFood Azerbaijan» полностью сосредоточена в едином зале — в 4-м павильоне Баку Экспо Центра. Таким образом, все местные и зарубежные компании, представляющие пищевую промышленность, продемонстрируют свою продукцию именно в этом павильоне. Данный подход позволяет посетителям сэкономить время и с большим удобством ознакомиться со всеми новинками пищевого сектора в одном павильоне.

Нужно отметить, что выставки организованы как в закрытых павильонах, так и на открытой площадке Баку Экспо Центра. В частности, на открытой территории представлена масштабная экспозиция крупногабаритной техники и современных аграрных продуктов. Здесь посетители могут поближе ознакомиться с последними технологическими достижениями и оборудованием аграрного сектора.

Наряду с международными участниками и местными компаниями, в этом году на выставках активно представлены регионы Азербайджана. Посетители знакомятся с аграрным и продовольственным потенциалом различных регионов страны.

Будучи крупнейшей сельскохозяйственной выставкой региона, «Caspian Agro Week» охватывает такие области, как сельскохозяйственная техника, объекты и оборудование, системы орошения, упаковка, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство, выращивание фруктов и овощей, цветоводство, переработка отходов, логистика, электронное сельское хозяйство. Выставка вновь собирает ведущих участников сельскохозяйственной отрасли, местных и зарубежных экспертов, включая импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также фермеров, создавая уникальные возможности для обмена опытом, знаниями и инновациями.

Выставка также включает раздел «Smart Agro», где представлены решения в сфере искусственного интеллекта, умных деревень, стартапов, IT-услуг, робототехники, беспилотных летательных аппаратов и «green agro».

На выставке «InterFood Azerbaijan» демонстрируется продукция и услуги по таким направлениям, как пищевая промышленность, напитки, кондитерские изделия, молочная продукция, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, упаковка, пищевые технологии, а также халяльная продукция и другие разделы.

Выставки играют важную роль в продвижении бренда «Made in Azerbaijan». Как и в прошлом году, на выставках «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan» участники вновь представят свою продукцию под этим брендом. Это является ярким примером развития местного производства и повышения его конкурентоспособности на глобальном рынке сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Впервые в рамках выставок «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan» организована программа «Hosted Buyer» (Покупательская миссия). Программа реализуется с целью создания максимально эффективных и комфортных условий работы для посетителей-покупателей, участвующих в выставке. В рамках «Hosted Buyer» в выставках принимают участие такие российские гипермаркеты, как «Лента», «Самокат», «Фрешмаркет», а также другие компании.

Программа мероприятий «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan»

В рамках «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan» в течение четырёх дней представлена насыщенная, полезная и интенсивная деловая программа. В программу входят международные форумы, панельные дискуссии, отраслевые презентации и мастер-классы, а также традиционные встречи в форматах «B2B» и «B2G».

В презентационной зоне выставок при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики будет проведён ряд форумов и конференций: 3-й Международный форум аграрных инноваций, Форум «Сила аграрного страхования в управлении рисками», 2-й Международный форум агрономов в рамках государственно-частного партнёрства, а также Конференция «Сотрудничество в сфере современного сельского хозяйства как основа устойчивого развития и гарант продовольственной безопасности». В рамках выставок также пройдут другие мероприятия: 5-й Форум по развитию агробизнеса, который состоится в отеле «Baku Marriott Hotel Boulevard», и форум «AGROSCIENCE», который будет организован в Университете «ADA».

Кроме того, в рамках выставок ожидается подписание ряда важных соглашений. В презентационной зоне выставок пройдут официальные церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и компанией John Deere Walldorf International GmbH, а также Устава Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS).

В презентационной зоне Баку Экспо Центра в дни проведения выставок будут организованы отраслевые презентации и мастер-классы в рамках платформы «Food & Agro Talks». Здесь ведущие эксперты аграрной и пищевой отраслей, производители и представители индустрии выступят по актуальным темам, делясь практическим опытом и знаниями. В рамках «Food & Agro Talks» пройдут панельные сессии на темы: «Развитие агробизнеса и программы поддержки в Азербайджане: от малых хозяйств до крупных агрокорпораций», «Развитие агробизнеса и программы поддержки в Азербайджане: от малых хозяйств до крупных агрокорпораций», «Тенденции и инновации в пищевой промышленности Азербайджана», «Финансовые решения для фермеров», «Экологически ориентированное сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов: современные подходы и решения», а также интерактивная кейс-сессия «Мысли как CEO».

Кроме того, в рамках выставок организованы мероприятие «WomenSpace: Eда, Общение, Наставничество» и выставка шоколадных арт-инсталляций.

В рамках выставки «InterFood Azerbaijan» для участников и приглашённых компаний будет функционировать «Retail Center – Центр встреч торговых сетей». Центр будет работать во второй день выставки, где будут организованы целевые деловые встречи между производителями пищевой продукции и представителями крупных розничных сетей. Данная платформа предоставит участникам возможность напрямую презентовать свою продукцию потенциальным покупателям, выстраивать новые каналы сбыта и расширять возможности для сотрудничества.

Традиционный Международный Кулинарный Чемпионат «Золотой Шах 2026», уже на протяжении многих лет являющийся неотъемлемой частью выставки «InterFood Azerbaijan», в этом году вновь окажется в центре внимания посетителей. Организатором шестого по счёту чемпионата выступает Ассоциация Кулинарных Специалистов Азербайджана. Чемпионат «Золотой Шах» лицензирован Всемирной Ассоциацией Кулинарных Сообществ («Worldchefs») и проводится в соответствии с международными нормами и правилами. Жюри чемпионата состоит из лицензированных шеф-поваров-судей Всемирной Ассоциации Кулинарных Сообществ из 18 стран. В чемпионате принимают участие 22 команды из 11 стран, которые соревнуются за первенство в различных категориях. Следует отметить, что 73 участника — это шеф-повара, представляющие зарубежные страны. Кроме того, 160 поваров участвуют в чемпионате в индивидуальном формате.

Ежегодно организаторы проводят туры на выставку для фермеров из различных регионов Азербайджана. В этом году в выставках принимают участие более 500 фермеров из 51 региона. В рамках выставок фермеры смогут ознакомиться с последними отраслевыми новинками и международным опытом. Организация таких туров способствует обмену опытом, что, в свою очередь, содействует повышению качества производства и улучшению условий жизни в сельской местности.

В рамках выставок состоятся традиционные двусторонние деловые встречи (B2B и B2G), во время которых представители местных и иностранных компаний смогут в очном формате обсудить пути сотрудничества и перспективы будущего партнёрства. Кроме того, на этих встречах представители частных компаний получат возможность встретиться с представителями государственных структур.

Выставки «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan», являясь одними из важнейших платформ в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, предоставляют уникальную возможность наладить прямые контакты с основными производителями и дистрибьюторами региона. Компании получают шанс продемонстрировать свои продукты и услуги потенциальным клиентам и партнерам, а посетители могут ознакомиться с новейшими технологиями и тенденциями в соответствующих отраслях.

Организаторами выставок «Caspian Agro Week», «InterFood Азербайджан» и «Horeca Caspian» являются компания «Caspian Event Organisers», а также её партнеры «Caspian Event Management» и «ICA Events».

Официальным банком мероприятия является ведущий корпоративный финансовый институт страны - «PAŞA Bank». Официальным гостиничным партнером выступает «Absheron Hotel Group», официальным мебельным партнером — ООО «Accurate», а официальным партнером по наружной рекламе — компания «Bilbord.al».

Подробную и регулярно обновляемую информацию о выставках можно получить на официальных сайтах www.caspianagroweek.az www.interfood.az и www.horecaexpo.az, а также в социальных сетях.