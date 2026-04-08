Стихийное бедствие в турецком Кадирли: проливные дожди затопили дома и улицы - ВИДЕО

В турецкой провинции Османие, в районе Кадирли, после сильных проливных дождей реки Бюльбюль Дереси и Саврун чаи вышли из берегов, затопив жилые дома, магазины и улицы.

Многие автомобили были смыты водой, а техника и имущество местных жителей серьёзно пострадали.

По официальным данным, в результате наводнения погибли как минимум два человека, чьи тела были обнаружены после того, как автомобиль, в котором они находились, унесло водой. Власти продолжают работу по эвакуации жителей и ликвидации последствий стихии.