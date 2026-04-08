ЦАХАЛ заявил о приостановке ударов по Ирану, но продолжении атак на «Хезболлах»

Израильская армия объявила, что военные приостановили удары по Ирану, выполняя решение политического руководства страны.

Вместе с тем еврейское государство намерено продолжать боевые действия в Ливане против отрядов проиранской шиитской организации «Хезболлах», добавили в армии.

«В соответствии с указаниями политического руководства Армия обороны Израиля приостанавливает огонь в кампании против Ирана, находится в состоянии повышенной боевой готовности и готова ответить на любое нарушение. В то же время в Ливане Армия обороны Израиля продолжает боевые действия и наземные операции против террористической организации «Хезболлах», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Источник: ТАСС