Афганистан и Пакистан договорились о деэскалации конфликта

Афганистан и Пакистан по итогам недели неформальных консультаций в китайском городе Урумчи при посредничестве КНР достигли консенсуса о необходимости скорейшего разрешения разногласий и обязались воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности.

Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"С 1 по 7 апреля представители Китая, Афганистана и Пакистана провели в Урумчи серию неформальных встреч. Стороны подтвердили приверженность разрешению разногласий путем диалога и консультаций, а также обязались не предпринимать действий, ведущих к эскалации ситуации", - сообщила дипломат. Она уточнила, что в переговорах участвовали межведомственные делегации, включавшие представителей дипломатических ведомств, оборонных структур и органов безопасности. По словам представителя МИД, участники "Урумчийского процесса" признали диалог единственным реалистичным способом решения накопленных проблем.

Она отметила, что в ходе консультаций делегации обсудили пути всеобъемлющего урегулирования афгано-пакистанских отношений и определили ключевые проблемы, требующие приоритетного решения. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Китай продолжит предоставлять площадку для диалога и содействовать укреплению практического сотрудничества в регионе.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

