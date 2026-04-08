Турция и Италия начали переговоры по покупке и производству ЗРК SAMP/T

Власти Турции начали переговоры с Италией о приобретении и совместном производстве франко-итальянского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, ранее Турция вела аналогичные переговоры с Францией, однако Париж отклонил запрос Анкары на поставки ЗРК. Как отмечают источники Bloomberg, к активизации переговоров с Италией Турцию подтолкнули инциденты с падением иранских ракет на её территории во время военной операции США и Израиля.

Параллельно Турция стремится наладить отношения с США в сфере военно-технического сотрудничества, которые ухудшились после покупки Анкарой российских комплексов С-400 в 2019 году.

Передвижной зенитный ракетный комплекс SAMP/T разработан европейским консорциумом Eurosam, его производство началось в 1997 году. Система способна поражать воздушные цели на расстоянии до 100 км. ЗРК состоит на вооружении армий Франции, Италии, Сингапура и Украины. Кроме того, в сентябре 2025 года была достигнута договорённость о поставке SAMP/T Вооружённым силам Дании.