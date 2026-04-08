Трамп заявил, что многие пункты мирной сделки с Ираном уже согласованы

Многие из 15 пунктов будущей мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Многие из 15 пунктов (мирной сделки с Ираном — ред.) уже согласованы. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Источник: РИА Новости