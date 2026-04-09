Иран обязал суда в Ормузском проливе следовать альтернативными маршрутами

Иранские военно-морские силы объявили, что все суда, планирующие пересечь Ормузский пролив, должны следовать двумя альтернативными маршрутами, предложенными Тегераном, чтобы исключить риск столкновения с минами.

Соответствующее предписание опубликовали ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин, всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что такое решение принято «с целью соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами».

В предписании КСИР представлены два альтернативных маршрута через Ормузский пролив из Персидского залива и обратно. Оба проходят через акваторию острова Ларак.

