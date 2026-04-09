Азербайджанки стали лауреатами престижной российской музыкальной премии - ФОТО - ВИДЕО

Жара Music Awards 2026 — ежегодная российская музыкальная премия, посвящённая главным достижениям поп-индустрии за прошедший год.

В 2026 году церемония прошла 8 апреля на площадке Live Арена в Москве и стала девятой по счёту. Премия вручалась по итогам 2025 года, отмечая самых популярных артистов, песни и проекты сезона. Победителей определяли через открытую систему голосования: учитывались голоса зрителей, а также мнение профессионального жюри, в состав которого вошли продюсеры, артисты и представители шоу-бизнеса.

Среди победителей Жара Music Awards 2026 — две азербайджанки: Sabi (Сабина Мамедова) и Роза Зяргярли.

Певица Sabi получила премию в номинации «Интернет хит-года» за трек «Базовый минимум», разделив награду с Mia Boyka, с которой исполняет эту песню дуэтом. Роза Зяргярли была удостоена премии в номинации «Иностранный хит года» за песню «Istədim», клип на которую на YouTube набрал более 108 миллионов просмотров.

