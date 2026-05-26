Король Испании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Испании Филип VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает 1news.az, в письме говорится:
"От имени Правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.
Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, а любимому азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания".
