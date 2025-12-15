Гранаты, айвовое варенье и хит на миллионы просмотров: Баку и Роза Зяргярли в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО

В эфир телеканала «Россия» вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей!», посвящённый популярным артистам из восточных стран.

Одной из гостей выпуска стала певица Роза Зяргярли, чьё имя сегодня хорошо известно далеко за пределами Азербайджана. Её хит «Istedim», покоривший мировые стриминговые платформы, набрал 93 миллиона просмотров на YouTube. В студии программы артистка исполнила свой международный хит, вызвав бурную реакцию зала. Ведущий шоу Андрей Малахов, впечатлённый выступлением, встал перед певицей на колени и поцеловал ей руку.

Особое внимание в эфире было уделено Азербайджану - зрителям показали специально подготовленный сюжет, снятый в Старом городе Баку, с акцентом на атмосферу столицы и национальную азербайджанскую кухню.

В качестве символичного подарка Роза Зяргярли преподнесла Андрею Малахову айвовое варенье, сваренное её мамой, а также гранаты, лянкяранские лимоны и национальный азербайджанский мужской головной убор.

В ходе беседы А.Малахов признался, что мечтает вновь оказаться в Баку «в таверне, где круглые сутки готовят шакшуку», в ответ азербайджанская певица с улыбкой отметила, что он может приезжать к ней в любое время.

Отрывок программы «Привет, Андрей!», посвященный Р.Зяргярли и Азербайджану, доступен ниже, начиная с 1:09:47.

