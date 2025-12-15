 Гранаты, айвовое варенье и хит на миллионы просмотров: Баку и Роза Зяргярли в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Гранаты, айвовое варенье и хит на миллионы просмотров: Баку и Роза Зяргярли в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:18 - Сегодня
Гранаты, айвовое варенье и хит на миллионы просмотров: Баку и Роза Зяргярли в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО

В эфир телеканала «Россия» вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей!», посвящённый популярным артистам из восточных стран.

Одной из гостей выпуска стала певица Роза Зяргярли, чьё имя сегодня хорошо известно далеко за пределами Азербайджана. Её хит «Istedim», покоривший мировые стриминговые платформы, набрал 93 миллиона просмотров на YouTube. В студии программы артистка исполнила свой международный хит, вызвав бурную реакцию зала. Ведущий шоу Андрей Малахов, впечатлённый выступлением, встал перед певицей на колени и поцеловал ей руку.

Особое внимание в эфире было уделено Азербайджану - зрителям показали специально подготовленный сюжет, снятый в Старом городе Баку, с акцентом на атмосферу столицы и национальную азербайджанскую кухню.

В качестве символичного подарка Роза Зяргярли преподнесла Андрею Малахову айвовое варенье, сваренное её мамой, а также гранаты, лянкяранские лимоны и национальный азербайджанский мужской головной убор.

В ходе беседы А.Малахов признался, что мечтает вновь оказаться в Баку «в таверне, где круглые сутки готовят шакшуку», в ответ азербайджанская певица с улыбкой отметила, что он может приезжать к ней в любое время.

Отрывок программы «Привет, Андрей!», посвященный Р.Зяргярли и Азербайджану, доступен ниже, начиная с 1:09:47.

Читайте по теме:

Певец из Азербайджана сделал подарок Андрею Малахову, привезенный из Гусарского района – ВИДЕО

Алихан Самедов подарил Андрею Малахову балабан в эфире канала «Россия 1» - ВИДЕО

Алмаз Алескерова испекла шекербуру для Андрея Малахова - ВИДЕО

До мурашек: Джалал Аббасов спел «Городок» на азербайджанский лад на шоу Андрея Малахова – ВИДЕО

Поделиться:
390

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Xроника

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Политика

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Общество

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Lifestyle

«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

В Музее ковра откроется персональная выставка художника Эмиля Азиза «Орнамент и силуэт» - ФОТО

Гранаты, айвовое варенье и хит на миллионы просмотров: Баку и Роза Зяргярли в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО

​​​​​​​Названа песня, ставшая самой популярной в Азербайджане на YouTube в 2025 году – ВИДЕО

Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

Кто и как голосовал за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»?

Последние новости

Скончался бывший государственный советник Президента Азербайджана

Сегодня, 13:40

На Западе оценили стоимость восстановления Украины после конфликта

Сегодня, 13:35

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Сегодня, 13:28

Сборы «Зверополиса 2» превысили 1 млрд долларов в рекордные сроки

Сегодня, 13:25

В Бакинском порту грузовик оказался на грани падения в море - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Сегодня, 13:13

«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Сегодня, 13:05

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 13:00

Пашинян: Церковь превратили в политическую партию

Сегодня, 12:55

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Глава МИД Ирана собирается в Москву

Сегодня, 12:45

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ … - ФОТО

Сегодня, 12:35

Закрывается компания с задолженностью в 61 тыс. манатов

Сегодня, 12:32

Религиозное мышление должны нести в народ социологи-религиоведы, а не муллы - Вафа Ягублу

Сегодня, 12:05

Свадебные кортежи создают пробки и аварийные ситуации в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Глава МО Армении рассказал, какова обстановка на границе с Азербайджаном

Сегодня, 11:55

Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Трамп пообещал защищать еврейский народ

Сегодня, 11:50
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00