В Одесской области Украины мэра задержали за взятку

В Одесской области Украины задержан городской голова одного из городов.

Чиновник требовал деньги во время модернизации энергетической инфраструктуры в регионе.

Как передает 1news.az со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 26 мая.

"Должностное лицо пыталось получить неправомерную выгоду в размере 35 000 долларов США от представителя компании с иностранными инвестициями. За эту сумму мэр обещал международным подрядчикам беспрепятственное согласование разрешительной документации на строительство ветроэлектростанции в портовом городе", - говорится в сообщении.

Указано, что этот проект должен был стать альтернативным источником энергоснабжения для жилой застройки и социальных объектов местной общины, среди которых больницы, школы и детские сады.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность городского головы и задержали его во время получения денег. Должностному лицу сообщили о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, совершенном служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.