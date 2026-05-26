Произведенная в Азербайджане продукция экспортирована в Армению - ФОТО

26 мая произведенная в Азербайджане продукция была экспортирована в Армению.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информация, продукция, состоящая из экструдированных пенополистирольных плит для теплоизоляции зданий и сооружений весом в 1 тонну 497 килограммов и стоимостью 5911.21 доллара США, после осуществления соответствующих таможенных процедур была отправлена в направлении Республики Армения.