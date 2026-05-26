Начался судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении - ФОТО

26 мая в Бакинском апелляционном суде принято в производство дело по апелляционной жалобе на приговор суда в отношении граждан Республики Армения - Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате, удержании власти и многочисленных других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова и при участии судей Эмина Мехдиева и Мехрибан Гараевой каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

На судебном заседании присутствовали представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы, прокуроры указанного управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова, а также руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов в качестве представителя потерпевшей стороны от имени Азербайджанского государства.

На заседании участникам процесса были представлены состав суда и переводчики, уточнены личности и анкетные данные осужденных, разъяснены их процессуальные права и обязанности.

Стороны заявили, что не имеют возрожений против состава суда и переводчиков.

Кроме того, переводчикам были разъяснены требования законодательства, их права и обязанности, уточнено, имеют ли осужденные отводы к ним. Были объявлены полномочия защитников, представителей потерпевших и прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Прокурор А. Алекберов отметил, что при подаче апелляционных жалоб были соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства. Он указал, что предметом заседания по подготовке к судебному разбирательству на текущем этапе является вопрос о возможности назначения дела к апелляционному рассмотрению. Сторона обвинения считает, что установленные законом процессуальные условия для начала апелляционного производства соблюдены и дело может быть назначено к судебному разбирательству без истребования дополнительных доказательств.

Обсудив позиции сторон и поданные ходатайства, а также выслушав мнения по ним, суд удалился на совещание.

После совещания были оглашены принятые решения и уголовное дело было назначено к апелляционному рассмотрению. Было объявлено, что судебное разбирательство состоится 2 июня без проведения следствия и исследования дополнительных доказательств.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.