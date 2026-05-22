Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 23 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в целом преимущественно без осадков.

Однако днём в отдельных местах возможны кратковременные небольшие дожди. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днём 22-27° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-75% ночью и 55-65% днём.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных районах они могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днём 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днём 12-17°, а в отдельных местах до 20-23° тепла.