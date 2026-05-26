Байрамов и Дар обсудили расширение энергетического сотрудничества - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - глава МИД Пакистана Исхак Дар на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке обсудили расширение сотрудничества в энергетике.
Как передает 1news.az, об этом сообщает МИД Пакистана.
"Обе стороны высоко оценили исторические оборонные связи и мощный импульс, заданный руководством премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Также была достигнута договоренность о расширении экономического сотрудничества за счет оптимизации соглашений о преференциальной и транзитной торговле, а также о расширении взаимодействия в энергетике и поставках СПГ", - говорится в сообщении.
Стороны также подтвердили общую приверженность Уставу ООН, суверенитету и территориальной целостности государств, а также подчеркнули важность голоса стран Глобального Юга в формировании справедливого международного порядка.
DPM/FM Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 met Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun on the sidelines of the #UNSC Open Debate in NY.
The two affirmed shared commitment to the UN Charter, state sovereignty & territorial integrity, and emphasized… pic.twitter.com/1dj9dqPtAM — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) May 26, 2026