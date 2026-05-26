Байрамов и Дар обсудили расширение энергетического сотрудничества - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - глава МИД Пакистана Исхак Дар на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке обсудили расширение сотрудничества в энергетике.

Как передает 1news.az, об этом сообщает МИД Пакистана.

"Обе стороны высоко оценили исторические оборонные связи и мощный импульс, заданный руководством премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также была достигнута договоренность о расширении экономического сотрудничества за счет оптимизации соглашений о преференциальной и транзитной торговле, а также о расширении взаимодействия в энергетике и поставках СПГ", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили общую приверженность Уставу ООН, суверенитету и территориальной целостности государств, а также подчеркнули важность голоса стран Глобального Юга в формировании справедливого международного порядка.