Мелания Трамп заявила, что не имела никаких отношений с Эпштейном

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела каких-либо отношений с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном и не была одной из его жертв.

"Мы не были друзьями с Эпштейном", - сказала она, выступая в Белом доме. "Для внесения ясности: у меня никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей [Гислейн] Максвелл", - добавила жена американского президента, указав, что ее электронное сообщение помощнице финансиста было не более чем формальным ответом на письмо последней. "Я не жертва Эпштейна", - подчеркнула первая леди США.

По ее словам, она не знала о его преступлениях, добавив, что в социальных сетях уже несколько лет циркулирует множество ненастоящих изображений с ней и финансистом. Кроме того, она опровергла заявления о том, что это Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Жена американского президента подчеркнула, что встретила Дональда Трампа за год до знакомства с финансистом в 2000 году. "Дональд и я время от времени получали приглашения на те же вечеринки, что и Эпштейн, поскольку пересечение кругов общения - обычное явление в Нью-Йорке и Палм-Бич", - указала первая леди.

Она также сказала, что не проходила свидетелем по уголовному делу в отношении Эпштейна, и добавила, что ее имя ни разу не упоминалось в показаниях жертв, протоколах допросов или материалах суда. "Ложные клеветнические нападки на меня со стороны злобных и политически мотивированных лиц и организаций, стремящихся нанести ущерб моему доброму имени, чтобы извлечь финансовую выгоду или набрать политические очки, должны прекратиться", - подчеркнула первая леди США. Мелания Трамп также указала, что намерена и далее со своими адвокатами отстаивать свою репутацию через суд.

