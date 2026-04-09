На Бакинском бульваре спасена тонущая в море девушка - ВИДЕО

В Баку спасли человека, оказавшегося в опасности утонуть в море.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в районе Приморского национального парка столицы человек оказался в опасности утонуть.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к месту происшествия немедленно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

В результате оперативной спасательной операции 19-летняя Нурида Тапдык кызы Алиева (2004 года рождения) была извлечена из воды и передана соответствующим службам.