Соседи о бросивших детей в Товузе родителях: Их заставляют просить милостыню и брать не 1, а 5 манатов - ОБНОВЛЕНО

Появились новые подробности о семье из Товуза, которая, как сообщается, отказалась от троих своих детей.

Соседи семьи рассказали Qafqazinfo, что мать имеет психические отклонения, а отец - злоупотребляет алкоголем, и утверждают, что родители заставляли детей просить милостыню.

«В семье трое мальчиков. Двое должны ходить в школу, но не посещают её. Утром ребёнок просит еду, а мать отвечает: "Иди и принеси деньги". Детей отправляют просить милостыню. Им показывают мелкие деньги и говорят: "Это 1 манат — не берите, берите 5 манатов". Дети вынуждены залезать в окна проезжающих машин. До 4 часов утра в доме происходят ссоры. Детям не дают еду, не одевают, содержат в антисанитарных условиях».

Другой сосед сообщил, что мать детей и к нему проявляла физическое насилие, а в доме создавались антисанитарные условия.

Сотрудник пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов заявил, что соответствующее управление МВД проводит проверку:

«Подробности находятся на стадии расследования».

19:30

В Товузском районе малолетних детей, которых, как утверждается, бросили родители, принуждали к попрошайничеству.

Как сообщает Oxu.Az, семья проживает в общежитии, расположенном на улице Мухаммеда Зейналлы в городе Товузе.

Соседи сообщили в районную Исполнительную власть (ИВ) о регулярных семейных конфликтах. В ходе проверки, проведенной сотрудниками ИВ, было установлено, что глава семьи Сабухи Алескеров страдает алкогольной зависимостью и не имеет постоянного места работы.

Мать детей, Тарана Алескерова, страдает психическим заболеванием и имеет физические ограничения. По имеющейся информации, в семье часто происходили ссоры, а дети подвергались истязаниям.

Сотрудники ИВ поместили женщину и троих детей в Товузскую центральную районную больницу. В настоящее время они проходят медицинское обследование.

В тоже время стало известно о состоянии здоровья детей.

В ответ на запрос Oxu.Az в Товузской центральной районной больнице заявили, что состояние малолетних оценивается как удовлетворительное.

"Сегодня в 14:10 в медучреждение были доставлены трое мальчиков (2018, 2019 и 2024 г.р.). Всем детям проведены необходимые медицинские обследования. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

16:22

Как только поступила информация о детях, брошенных родителями в Товузском районе, к процессу были привлечены сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Об этом сообщили в Агентстве в ответ на запрос APA. Было отмечено, что текущее состояние детей уже оценено.

«Сотрудники Агентства социальных услуг в координации с профильными ведомствами поместили детей в соответствующее медицинское учреждение. После завершения процедур обследования и оценки Агентством будут приняты предусмотренные законодательством меры для обеспечения детей постоянной заботой, исходя из их приоритетных интересов», - говорится в сообщении.

15:32

В Товузском районе родители отказались от своих троих детей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, трое мальчиков в сопровождении сотрудников полиции были доставлены в Центральную районную больницу и помещены в медицинское учреждение.

Отмечается, что родители выразили желание передать детей на попечение государства.