Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян

Умер один из идеологов армянского фашизма и инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил его сын Айк.

Зорий Балаян, являвшийся одним из инициаторов сепаратистского движения, приведшего к Первой Карабахской войне, а также одним из авторов лозунга «Миацум» («объединение»), получил известность среди армян благодаря своему произведению «Очаг», написанному в начале 1980-х годов.

В книге З.Балаян, искажая исторические факты, утверждал, что Карабах якобы является армянской территорией. Кроме того, он объявлял турок и азербайджанцев врагами как России, так и Армении. Террорист также являлся заказчиком кровавого теракта в Бакинском метрополитене в 1994 году.