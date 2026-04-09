Премьер-министр Литвы посетила Национальный музей ковра - ФОТО

Премьер-министр Литвы посетила Национальный музей ковра - ФОТО

9 апреля Премьер-министр Литвы Инга Ругинене ознакомилась с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гостья была проинформирована об искусстве азербайджанского ковроткачества. Отмечалось, что Азербайджан является одной из ведущих стран мира в этой области. В 2010 году традиционное искусство азербайджанского ковроткачества было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Было сообщено, что коллекция музея, отражающая главные художественные направления искусства азербайджанского ковроделия, демонстрирует уникальную красоту, используемые материалы, технику плетения, гармонию изящных и глубоких художественных особенностей, присущих коврам.

Было доведено до внимания, что Азербайджанский музей ковра, в котором собраны редкие образцы прикладного искусства, в разные периоды располагался по различным адресам. В целях более широкого и эффективного экспонирования ковров, являющихся одними из редчайших сокровищ нашей страны, на основании соответствующего Распоряжения Президента Ильхама Алиева было принято решение о строительстве специального здания для музея, и 15 мая 2008 года на территории Приморского национального парка состоялась церемония закладки его фундамента.

Подчеркивалось, что построенное в оригинальном стиле здание напоминает свернутый ковер. Здесь хранятся ковры и ковровые изделия, изделия из металла, ткани, одежда и шитье, керамические, стеклянные, деревянные, бумажные предметы, ювелирные украшения, книги, уникальная коллекция фотоснимков и созданы идеальные условия для демонстрации этой коллекции посетителям.

«Золотой фонд» музея составляют ворсовые ковры. Со всеми своими композициями они представляют 7 основных школ ковроткачества Азербайджана - Губинскую, Бакинскую, Ширванскую, Гянджинскую, Газахскую, Карабахскую и Тебризскую.

Отмечалось, что благодаря большим усилиям президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой национальное искусство ковроткачества 16 ноября 2010 года было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гостья также наблюдала за процессом ковроткачества в музее.

Премьер-министру Литвы Инге Ругинене была представлена информация о национальной одежде и древнем искусстве келагаи в Азербайджане. Премьер-министр Литвы была подробно проинформирована о методе изготовления келагаи и значении традиционных узоров на нем.

Гостье была предоставлена подробная информация о ковре «Зафар». Отмечалось, что он посвящен исторической Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне.

Затем гости ознакомились с Карабахским интерьером музея.

В заключение Премьер-министр Литвы оставила запись в книге памяти музея.

