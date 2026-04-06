Брак ради выплат: как «черные вдовы» наживаются на гибели военных в России - ВИДЕО

В России на фоне войны с Украиной сформировалось явление, которое в общественном и юридическом дискурсе получило неофициальное название «черные вдовы».

Речь идет о женщинах, вступающих в брак с военнослужащими с расчетом на получение государственных выплат в случае их гибели. Эта практика, по данным судебных материалов и журналистских расследований, постепенно приобретает системный характер и вызывает обеспокоенность.

Ключевым фактором, способствующим распространению подобных схем, стали значительные финансовые компенсации, предусмотренные государством для семей погибших военнослужащих. В зависимости от звания и обстоятельств службы, выплаты могут превышать 14,5 миллиона рублей, что эквивалентно примерно 180 тысячам долларов. Для многих регионов России, особенно экономически уязвимых, эти суммы являются крайне значительными. Потоки таких средств усиливают социальное напряжение, провоцируют конфликты между родственниками и создают почву для злоупотреблений.

Судебные документы свидетельствуют о ряде случаев, когда браки заключались исключительно с целью последующего получения компенсаций. В некоторых эпизодах речь идет о действиях организованных групп. Так, в Ханты-Мансийском регионе, по данным следственных органов, была выявлена схема, в рамках которой злоумышленники находили одиноких мужчин, убеждали их подписать контракт на военную службу, после чего организовывали фиктивные браки и получали контроль над их финансами. Общий ущерб по одному из таких дел составил около 30 миллионов рублей, однако точное количество пострадавших не раскрывается.

Существенную роль в распространении подобных практик играют социальные сети. На платформе VKфункционируют десятки сообществ, ориентированных на знакомства с военнослужащими. Некоторые из них прямо позиционируются как площадки для поиска потенциальных мужей среди участников боевых действий, что облегчает доступ к уязвимой аудитории и создает дополнительные возможности для мошенничества.

Отдельные случаи, рассматриваемые в судах, демонстрируют степень цинизма подобных схем. Так, например, по данным прокуратуры, супружеская пара убедила 46-летнего мужчину, не имеющего близких родственников, вступить в брак с 63-летней женщиной, связанной с организаторами схемы, после чего он подписал контракт на военную службу. После его гибели злоумышленники оформили выплаты на имя «вдовы» и распределили между собой около 8 миллионов рублей. Впоследствии брак был признан недействительным, а дело направлено в суд.

При этом эксперты отмечают, что установить реальные масштабы проблемы крайне сложно. Фиктивный характер брака не всегда поддается однозначному доказательству, а многие подобные случаи могут оставаться вне поля зрения правоохранительных органов. Дополнительные сложности создают конфликты между родственниками погибших, когда на выплаты начинают претендовать бывшие супруги, родители, а также другие члены семьи.

В ответ на рост подобных инцидентов российские законодатели предложили ряд инициатив, направленных на ужесточение контроля и наказаний. Среди обсуждаемых мер - ограничение доступа к выплатам в случае подозрений на фиктивность брака, а также введение дополнительных процедур проверки. Вместе с тем юристы предупреждают, что подобные меры могут затронуть и добросовестные семьи, что делает правовое регулирование особенно чувствительным и требует баланса между защитой от мошенничества и соблюдением прав граждан.