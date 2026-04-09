Азербайджанский теннисист претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса

Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов намерен занести своё имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщили Aзертадж в Федерации настольного тенниса Азербайджана, 12 апреля на церемонии в спортивном комплексе «Şüa» член национальной команды попытается побить мировой рекорд по введению мяча в игру с большой дистанции.

Отмечается, что в настоящее время рекорд принадлежит турку Осману Гюрджю (16,70 м). Нихад Мамедов планирует установить новый рекорд, выполнив этот приём с расстояния 17 метров.