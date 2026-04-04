Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

First News Media10:42 - 04 / 04 / 2026
Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришёл к равновесному состоянию после 20 лет падения.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

"В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится", - сказал Болгов.

Снижение уровня Каспийского морянаблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров.

Актуально

Политика

МИД АР: Принадлежность Карабахского региона Азербайджану не основана на решении ...

Общество

Дорожная полиция призывает к бдительности на фоне непогоды

Общество

Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Общество

В посёлке Кешля начался снос дома, ставшего причиной аварии в коллекторе - ФОТО - ...

В мире

Трамп: Война США с Ираном была проверкой для НАТО

Мадуро из тюрьмы призвал к единству и примирению

В Иране заявили, что при необходимости могут затруднить движение по Баб-эль-Мандебскому проливу

Названы причины новой лунной гонки

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Макрон ответил на шутку Трампа о «избиениях со стороны жены»

Умер звезда турецкого сериала «Мечта Эшрефа»

Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

Последние новости

Трамп: Война США с Ираном была проверкой для НАТО

Сегодня, 00:00

Мадуро из тюрьмы призвал к единству и примирению

05 / 04 / 2026, 23:50

В Иране заявили, что при необходимости могут затруднить движение по Баб-эль-Мандебскому проливу

05 / 04 / 2026, 23:35

Названы причины новой лунной гонки

05 / 04 / 2026, 23:18

Завтра ожидается неблагоприятная погода для метеочувствительных лиц

05 / 04 / 2026, 22:53

Дорожная полиция призывает к бдительности на фоне непогоды

05 / 04 / 2026, 22:22

Над Черным морем появилось необычное облако

05 / 04 / 2026, 22:07

СМИ: США продлили на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном

05 / 04 / 2026, 21:45

Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

05 / 04 / 2026, 21:25

В посёлке Кешля начался снос дома, ставшего причиной аварии в коллекторе - ФОТО - ВИДЕО

05 / 04 / 2026, 21:04

МЧС призвало население соблюдать правила безопасности в связи с непогодой

05 / 04 / 2026, 20:40

Азербайджанские гимнастки завершили турнир AGF Trophy с 6 медалями

05 / 04 / 2026, 20:24

Трамп заявил, что США направляли оружие протестующим в Иране

05 / 04 / 2026, 20:15

Хакан Фидан провел встречу с Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа в Дамаске - ОБНОВЛЕНО

05 / 04 / 2026, 20:02

Из-за проливных дождей в Губе и Гусаре по рекам сошли сели

05 / 04 / 2026, 19:30

Венгрия, РФ, Турция и Сербия усилят защиту газопровода «Турецкий поток»

05 / 04 / 2026, 19:07

Оператор Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой

05 / 04 / 2026, 18:53

«Восьмерка» ОПЕК+ договорилась нарастить добычу нефти в мае

05 / 04 / 2026, 18:40

МИД АР: Принадлежность Карабахского региона Азербайджану не основана на решении какого-либо государства

05 / 04 / 2026, 18:17

Трамп: Если Иран не заключит сделку быстро, я «взорву всё»

05 / 04 / 2026, 18:15
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40