Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришёл к равновесному состоянию после 20 лет падения.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

"В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится", - сказал Болгов.

Снижение уровня Каспийского морянаблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров.