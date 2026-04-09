Пашинян: Железнодорожное сообщение через Азербайджан создает дополнительные стимулы для расширения связей с Казахстаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым, пишет News.Am.

Премьер приветствовал визит министра иностранных дел Казахстана и подчеркнул стратегический характер партнерства между двумя странами. По словам Никола Пашиняна, недавние взаимные визиты на высоком уровне создают новые стимулы для развития многостороннего сотрудничества между Арменией и Казахстаном, о чем свидетельствует и насыщенная двусторонняя повестка.

При этом глава государства отметил, что новые процессы в регионе также позитивно влияют на сотрудничество между Арменией и Казахстаном, в частности, установленное железнодорожное сообщение через Азербайджан, Россию и Грузию создаёт дополнительные стимулы для расширения торгово-экономических связей.

Ермек Кошербаев передал премьер-министру тёплые приветствия президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и отметил, что с армянскими партнёрами проведены продуктивные обсуждения всех вопросов, представляющих взаимноый интерес. Министр иностранных дел Казахстана выразил уверенность, что установленное железнодорожное сообщение существенно расширит двусторонние торгово-экономические связи.

Кроме того, Кошербаев подчеркнул важность разблокирования региональных транспортных маршрутов и подтвердил поддержку Казахстаном проектов TRIPP и «Перекрёсток мира» правительства Армении. Он отметил, что Казахстан заинтересован в реализации этих проектов и расширении региональных торгово-экономических связей.

Никол Пашинян и Ермек Кошербаев обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства, технологий, авиасообщения и туризма. В частности, было подчеркнуто значение запуска прямых авиарейсов между Арменией и Казахстаном в ближайшем будущем. Обсуждалась также предстоящая поездка делегации армянских бизнесменов в Казахстан, что станет новым стимулом для экономического сотрудничества и развития деловых связей.