ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ближневосточного кризиса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует направить в 2026 году 5 млрд евро на поддержку экономик, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке, включая Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, ЕБРР запустил специальную программу реагирования на кризис, ориентированную на страны, напрямую затронутые войной, а также на государства, испытывающие косвенные экономические последствия.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, последствия конфликта уже проявляются в ряде стран присутствия ЕБРР. Среди ключевых факторов - сбои в торговых цепочках, энергетические и сырьевые шоки, снижение инвестиционной активности и рост издержек для населения.

В ЕБРР подчеркивают, что дальнейший масштаб воздействия будет зависеть от развития ситуации в ближайшие месяцы.

Основной фокус программы будет направлен на страны, непосредственно затронутые конфликтом - Ирак, Иорданию, Ливан, Западный берег реки Иордан и сектор Газа. При этом в перечень государств, испытывающих косвенное влияние кризиса, вошли Египет, Турция, Армения и Азербайджан.

Отмечается, что объем инвестиций в рамках программы реагирования на конфликт будет зависеть от спроса с учетом быстро меняющейся обстановки.

"ЕБРР также готов оказать поддержку всем странам своего присутствия, которые сталкиваются с рисками экономической безопасности и сопутствующими макроэкономическими последствиями", - говорится в сообщении.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что банк располагает необходимыми инструментами для реализации контрциклической политики.

"В условиях растущей неопределенности мы усиливаем активность там, где другие могут отступить, при этом строго придерживаясь принципов устойчивого банковского управления. Наша задача - поддержать экономику, бизнес и население в странах операций в сложные периоды", - заявила она.

Подход ЕБРР предусматривает двухэтапную модель. На первом этапе речь идет об оперативной поддержке: стимулировании экономической активности, стабилизации финансового сектора и обеспечении бесперебойного функционирования ключевых услуг. Второй этап направлен на формирование базы для устойчивого роста и восстановления пострадавших экономик.

Ключевые направления помощи включают укрепление энергетической безопасности - через предоставление краткосрочной ликвидности энергетическим компаниям и ускорение перехода к диверсифицированным и устойчивым энергосистемам. Также предусмотрена поддержка государственных предприятий для обеспечения бесперебойных поставок товаров первой необходимости и реализации долгосрочных реформ корпоративного управления.

В частном секторе приоритетом станет предоставление оборотного капитала компаниям для преодоления волатильности рынков, тогда как в инфраструктуре и логистике акцент сделан на развитии торговых маршрутов, обеспечении продовольственной безопасности и внедрении цифровых решений. Отдельное внимание уделяется развитию человеческого капитала - сохранению занятости, доступу к финансированию и базовым услугам, а также защите уязвимых групп населения.

Инвестиционные меры ЕБРР будут сопровождаться активным политическим диалогом, технической помощью и консультационной поддержкой для правительств и малого бизнеса. Банк намерен координировать свои действия с донорами и международными финансовыми институтами для мобилизации дополнительных ресурсов, опираясь на накопленный опыт работы в регионе.

Напомним, что с 2012 года ЕБРР инвестировал более 26,5 млрд евро в 489 проектов в странах Южного и Восточного Средиземноморья.