 Чарльза III заподозрили в том, что он стал мусульманином | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media00:03 - Сегодня
Короля Чарльза III заподозрили в тайной приверженности исламу после того, как он впервые за три года правления не выступил с пасхальным обращением, хотя ранее записывал видео с поздравлениями для мусульманских праздников.

Об этом сообщает Christian Post.

Британские христиане и священники были возмущены тем, что монарх проигнорировал главный христианский праздник, но в феврале пожелал «благословенного и счастливого Рамадана» мусульманам. Бывший депутат Европарламента Годфри Блум публично назвал Чарльза III «нашим мусульманским королем» и потребовал отречения. «Вы совершенно бесполезны для этой страны. Именем Бога, уходите!» — заявил Блум, процитировав Оливера Кромвеля. Епископ Серион Х. Дьюар назвал решение короля «горько разочаровывающим».

Слухи, что Чарльз тайно принял ислам, подогревает и его недавняя встреча с Папой в Сикстинской капелле — первый за тысячу лет визит правящего английского монарха к понтифику, а также рождественское обращение 2025 года, где он восхвалял «все великие конфессии».

Бывший капеллан королевы Елизаветы II Гэвин Ашенден заявил, что если монарх не может найти в сердце слов о Воскресении Христа, то, «возможно, польза Виндзорского дома исчерпала себя». Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал отсутствие пасхального послания ошибкой, которую можно было избежать, учитывая прежний вклад Карла в межрелигиозный диалог.

В прошлом Чарльз III неоднократно навещал православные монастыри на Афоне. По его требованию на коронации исполняли православные песнопения — как дань памяти покойному отцу, который родился в Греции.

Букингемский дворец напоминает, что пасхальные обращения, в отличие от рождественских, никогда не были ежегодной традицией. При этом в соцсетях королевской семьи появилась открытка с надписью «Счастливой Пасхи. Он воскрес!».

Поделиться:
526

Все новости
1news TV

