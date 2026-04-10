Израиль не допустил Францию к переговорам с Ливаном

Израиль не допустил Францию к участию в прямых переговорах с Ливаном, которые должны состояться на следующей неделе в Вашингтоне.

Oб этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

По данным издания, Израиль рассматривает Францию как "несправедливого посредника" из-за ее "поведения в течение последнего года", включая отсутствие помощи Ливану в разоружении шиитского движения "Хезболлах" и отказ Парижа разрешить пролет через свое воздушное пространство американских самолетов, доставлявших оружие в Израиль во время операции против Ирана.