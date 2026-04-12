В Тертере задержан подозреваемый в совершении убийства

В Тертерском районе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщалось ранее, 11 апреля во время потасовки в кафе Н.Асланов получил ножевые ранения и был доставлен в Тертерскую районную центральную больницу, но позднее скончался при транспортировке в Бардинскую РЦБ.

По предварительнм данным, уроженцу села Илхычылар Агдамского района Асланову Набилю Салех оглу (1999 г.р.) нанес ножевые ранения Сафихан Нагиев (1995 г.р.).

Расследование по факту продолжается.

