В США проходят прямые переговоры Израиля и Ливана — первые с 1993 года - ВИДЕО

First News Media20:51 - Сегодня
В Вашингтоне начались переговоры между представителями Израиля и Ливана, сообщает The Times of Israel.

Это первые с 1993 года прямые переговоры между странами, отмечает BBC.

Встреча послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде — личный контакт самого высокого уровня между представителями этих стран за всю историю отношений.

Израиль собирается использовать переговоры, чтобы обсудить разоружение проиранской ливанской группировки «Хизбалла» и установить мирные отношения с Ливаном. Страны, отмечает Reuters, формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году.

В свою очередь официальный Бейрут собирался обсуждать прекращение огня в Ливане, но Иерусалим заранее исключил эту возможность. Рубио в начале встречи заявил, что цель переговоров — наметить рамки мирного соглашения между двумя странами. Он также призвал умерить завышенные ожидания от переговоров.

Как отмечает The Times of Israel, на фоне переговоров «Хизбалла» нанесла новые ракетные удары по северу Израиля. Ранее группировка призывала власти Ливана отказаться от переговоров, назвав их бессмысленными.

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне ...

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности - ВИДЕО

Зеленский прибыл с визитом в Осло

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

«Это незаконно»: Трамп раскритиковал Иран за «живые щиты» - ВИДЕО

Актер из «Игры престолов» умер в 35 лет

Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности - ВИДЕО

Зеленский прибыл с визитом в Осло

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Reuters: Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

Опубликовано фото заказчика убийства Вюсала Шильдера

В США собираются запретить рожать иностранкам

Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

В Баку в купленном в аптеке детском питании обнаружили насекомое - ВИДЕО

В Азербайджане стали реже жениться и разводиться

Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Более 10 тысяч военных и десятки кораблей участвуют в блокаде Ормуза - CENTCOM

Трамп раскритиковал премьера Италии: «Я шокирован ею. Я думал, что у неё есть мужество, но ошибался»

Зеленский: Украина должна быть полноправным партнером ЕС и НАТО

Джейхун Байрамов принял Михаила Галузина

Назначены два новых заместителя главы МЧС

Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

