В морепродуктах обнаружен новый вызывающий слепоту вирус

Китайские биологи сообщили об обнаружении нового вируса POH-VAU в креветках и рыбе.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Согласно данным ученых, вирус может передаваться человеку при употреблении сырых морепродуктов. В ходе наблюдений у более чем 70% инфицированных пациентов была выявлена персистирующая глазная гипертензия — состояние, сопровождающееся выраженным воспалением глаз и повышением внутриглазного давления, что в отдельных случаях приводит к частичной или полной потере зрения.