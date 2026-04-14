Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой

Азербайджан рассматривает свое партнерство с США как ключевой фактор для продвижения крупных проектов по развитию транспортной связности между Азией и Европой.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ.

«Второй президентский срок Дональда Трампа ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях с Азербайджаном. Сегодня можно сказать, что эти отношения достигли своего пика по качеству и масштабу», — отметил он.

По словам Э. Амирбекова, стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве, охватывающую широкий спектр направлений.

«Это Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Соединенными Штатами, которая охватывает достаточно большое число сфер. И, конечно, эти направления были выбраны на основе взаимопонимания и интересов обеих сторон», — подчеркнул он.

Э. Амирбеков добавил, что США также внесли вклад в усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

«Второй элемент, который делает эти отношения очень важными, — это позитивная роль, которую Соединенные Штаты и нынешняя администрация сыграли в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией», — сказал он.

Э. Амирбеков подчеркнул, что помимо политического взаимодействия и миротворческих усилий, партнерство направлено на формирование новых транспортных маршрутов.

«Но дело не только в этом. Речь идет о создании в будущем нового или альтернативного маршрута связности, который соединит Восточную Азию с Западной Европой через Каспийское море и Южный Кавказ», — отметил он.

«Если объединить все эти факторы, становится очевидной важность этих отношений для Азербайджана. Мы намерены продолжать эту позитивную динамику», — добавил Э. Амирбеков.