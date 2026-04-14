 Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой

Азербайджан рассматривает свое партнерство с США как ключевой фактор для продвижения крупных проектов по развитию транспортной связности между Азией и Европой.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ.

«Второй президентский срок Дональда Трампа ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях с Азербайджаном. Сегодня можно сказать, что эти отношения достигли своего пика по качеству и масштабу», — отметил он.

По словам Э. Амирбекова, стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве, охватывающую широкий спектр направлений.

«Это Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Соединенными Штатами, которая охватывает достаточно большое число сфер. И, конечно, эти направления были выбраны на основе взаимопонимания и интересов обеих сторон», — подчеркнул он.

Э. Амирбеков добавил, что США также внесли вклад в усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

«Второй элемент, который делает эти отношения очень важными, — это позитивная роль, которую Соединенные Штаты и нынешняя администрация сыграли в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией», — сказал он.

Э. Амирбеков подчеркнул, что помимо политического взаимодействия и миротворческих усилий, партнерство направлено на формирование новых транспортных маршрутов.

«Но дело не только в этом. Речь идет о создании в будущем нового или альтернативного маршрута связности, который соединит Восточную Азию с Западной Европой через Каспийское море и Южный Кавказ», — отметил он.

«Если объединить все эти факторы, становится очевидной важность этих отношений для Азербайджана. Мы намерены продолжать эту позитивную динамику», — добавил Э. Амирбеков.

Поделиться:
256

Актуально

Политика

Общество

Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Спорт

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

Общество

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Политика

В Праге обсудили безопасность на Южном Кавказе и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Чехией - ФОТО

Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Джейхун Байрамов принял Михаила Галузина

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обменялись мнениями по соглашению о прекращении огня между Ираном и США

Хикмет Гаджиев встретился в Габале с представителями Инициативы «Мост мира» - ФОТО - ВИДЕО

Лусине Харатян: СМИ Армении и Азербайджана необходимо содействовать укреплению мира

Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу

Последние новости

Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня, 00:03

США предоставят Ливану финансовую помощь в случае сделки с Израилем

Сегодня, 00:00

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

14 / 04 / 2026, 23:50

В Праге обсудили безопасность на Южном Кавказе и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Чехией - ФОТО

14 / 04 / 2026, 23:48

США возобновили действие санкций против российской нефти

14 / 04 / 2026, 23:40

Генсек ООН призвал США и Иран возобновить переговоры

14 / 04 / 2026, 23:30

На ряде дорог столицы снижен скоростной режим

14 / 04 / 2026, 23:28

14 / 04 / 2026, 23:25

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре

14 / 04 / 2026, 23:20

В морепродуктах обнаружен новый вызывающий слепоту вирус

14 / 04 / 2026, 23:00

Лица, вытоптавшие тюльпаны на бульваре, оказались известными блогерами — ФОТО

14 / 04 / 2026, 22:45

Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 22:20

Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 22:00

Зеленский прибыл с визитом в Осло

14 / 04 / 2026, 21:42

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

14 / 04 / 2026, 21:40

Reuters: Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис

14 / 04 / 2026, 21:36

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 21:11

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 21:00

Опубликовано фото заказчика убийства Вюсала Шильдера

14 / 04 / 2026, 20:40

В США собираются запретить рожать иностранкам

14 / 04 / 2026, 20:20
Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
1news TV

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07