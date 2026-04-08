Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Несмотря на сделку с Вашингтоном Тегеран распорядился снова закрыть Ормузский пролив после того, как израильские военные нанесли мощный скоординированный удар по "Хезболлах" в Ливане, в результате которого поигбли более 100 человек.

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на нападения Израиля на Ливан.

Об этом сообщили в среду государственные СМИ.

Это произошло в тот же день, когда вступило в силу двухнедельное перемирие между Тегераном и Вашингтоном, положившее конец более чем месячным боям.

Информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что если ранее в среду два нефтяных танкера прошли через пролив с разрешения Ирана, то теперь движение прекращено.

Одним из основных пунктов соглашения о прекращении огня было то, что Иран разрешит возобновить судоходство через Ормуз, что облегчит перебои в поставках нефти и газа, из-за которых цены взлетели по всему миру.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что соглашение о прекращении огня не включает Ливан. Однако это отрицает посредник на переговорах Пакистан.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли и 837 получили ранения в результате волны авиаударов, нанесенных Израилем.

Израильские военные назвали это крупнейшим скоординированным ударом в текущей войне, сообщив, что было поражено более 100 целей "Хезболлах" в течение 10 минут в Бейруте, Южном Ливане и восточной части долины Бекаа.

"Авиаудары израильского противника по многочисленным районам Ливана, вплоть до столицы Бейрута, привели к гибели 112 человек и ранениям 837", - говорится в заявлении министерства.

Израильские военные заявили, что их целью были ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура, и обвинили "Хезболлах" в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Источник: euronews.com