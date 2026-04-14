В Праге обсудили безопасность на Южном Кавказе и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Чехией - ФОТО
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу в Праге с заместителем министра иностранных дел Чехии Иржи Бродский, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности на Южном Кавказе.
О встрече Бродский сообщил в социальной сети X, отметив, что рад приветствовать азербайджанского представителя в чешской столице.
Кроме того, стороны затронули перспективы сотрудничества, включая участие чешских компаний в проектах, взаимодействие в сферах образования и туризма, а также возможность запуска прямых авиарейсов в Баку.
Pleasure to welcome the High Representative of the President of #Azerbaijan 🇦🇿, Elchin Amirbayov, to Prague. We discussed the security situation in South Caucasus, but also opportunities for CZ firms, cooperation in education sector and in tourism, with the direct flight to Baku. pic.twitter.com/LobwzTleqn — Jiri Brodsky 🇨🇿 (@jiribr) April 14, 2026