В США собираются запретить рожать иностранкам

По данным Reuters, в США иммиграционная и таможенная служба (ICE) начала операцию, направленную против так называемого «родильного туризма» — схем, при которых иностранки въезжают в страну по туристической визе, чтобы родить ребёнка на территории США и тем самым обеспечить ему американское гражданство.

Сообщается, что агентам ICE поручено выявлять компании, посредников и организованные сети, которые помогают подобным практикам. Речь идёт, в том числе, о содействии в получении виз, предоставлении недостоверной информации при подаче документов и организации самих родов в США.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что подобные схемы, по её словам, «создают значительную нагрузку на налогоплательщиков и могут представлять угрозу национальной безопасности».