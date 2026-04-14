Зеленский прибыл с визитом в Осло

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Осло.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам. в рамках его визита Украина и Норвегия подпишут двусторонний документ, направленный на укрепление безопасности.

"Прибыл в Осло. Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, встречи с наследным принцем Норвегии Хоконом и парламентариями", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает активную дипломатическую работу с партнерами, направленную на защиту жизни граждан и достижение устойчивого мира.