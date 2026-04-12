КСИР сделал заявление после угрозы Трампа о блокаде Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет расценивать приближение военных судов к Ормузскому проливу как нарушение перемирия.

"Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Fars. КСИР подчеркнул, что пролив "открыт для безопасного прохода гражданских судов в соответствии со специальными правилами".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о блокировании Ормузского пролива.

Заявление иранского формирования опубликовано в соцсети X.

«Все движения и их отсутствие [в Ормузском проливе] находятся под полным контролем вооруженных сил. Любое неверное движение втянет врага в смертельные водовороты пролива», — говорится в сообщении.

Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива ранее в воскресенье, 12 апреля.

