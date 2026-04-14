Опубликовано фото заказчика убийства Вюсала Шильдера

Хаял Али-заде, обвиняемый в заказе убийства студента Западного университета Вюсала Шильдера в 2013 году, экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщает Qafqazinfo, Х. Али-заде, обвиняемый в особо тяжком преступлении, помещен в следственный изолятор в Баку. Его отношение к предъявленному обвинению пока неизвестно.

Издание также впервые опубликовало фотографии Хаяла Али-заде.

Отметим, что убийство Вюсала Шильдера вызвало широкий резонанс в стране в 2013 году. Вюсал Шильдер был сыном Адольфа Шильдера, который в свое время возглавлял представительство Mercedes-Benz в Азербайджане в Баку. Будучи гражданином Германии, он создал семью с матерью Вюсала, усыновил его и способствовал получению им гражданства Германии.

Хотя исполнители убийства Вюсала — Эльман Искендеров и Сеймур Талыбов — были осуждены в 2014 году, предполагаемый заказчик Хаял Али-заде покинул страну. Он был задержан и доставлен в Азербайджан лишь спустя 13 лет после инцидента — несколько дней назад.

Мать покойного Вюсала, Матанат Шильдер, заявила, что всегда верила, что рано или поздно справедливость восторжествует.

"На самом деле ничто не вернет моего сына, но все же увидеть наказанными тех, кто причастен к его убийству, было моей мечтой. Я всегда хотела увидеть это до своей смерти", — сказала она.