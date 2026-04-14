В Баку в купленном в аптеке детском питании обнаружили насекомое - ВИДЕО

В соцсетях распространились кадры, на которых утверждается, что в детском питании “Humana” якобы обнаружено насекомое.

По словам гражданки, она приобрёла продукт в аптеке “Kanon”. Сначала она предположила, что насекомые могли появиться в домашних условиях, и купила ещё одну упаковку, однако и в ней ситуация повторилась.

Как сообщил Qafqazinfo, в Агентстве продовольственной безопасности сообщили, что инцидент взят под контроль, по факту проводится расследование.