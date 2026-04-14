Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

14 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица «Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями» (TƏBİB) под председательством главы совета, помощника Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахадова.

В ходе заседания, руководствуясь пунктом 3.3 Указа Президента Азербайджанской Республики №418 от 20 декабря 2018 года, был рассмотрен вопрос назначения исполнительного директора TƏBİB.

По решению Наблюдательного совета исполнительным директором TƏBİB назначен Анар Байрамов.

Анар Байрамов является выпускником Азербайджанского медицинского университета. Во время обучения он был удостоен стипендии имени академика М. Миргасымова и окончил университет с красным дипломом. Также он с отличием завершил магистратуру по специальности «Экономика и управление» в Азербайджанском государственном экономическом университете. С 2003 года имеет степень кандидата медицинских наук.

С 1998 года работал врачом в клинике “MediClub”, а с 2002 года занимал различные должности в страховой компании “A-Group”, впоследствии возглавил её правление. С 2021 года работал советником министра труда и социальной защиты населения.

Он также возглавлял Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2025 года был назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

В разные годы занимал руководящие должности в сфере страхования и финансов, включая пост председателя Комитета медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана и президента Каспийско-Европейского финансового клуба (CEIBC).