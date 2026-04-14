 Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

First News Media20:13 - Сегодня
14 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица «Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями» (TƏBİB) под председательством главы совета, помощника Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахадова.

В ходе заседания, руководствуясь пунктом 3.3 Указа Президента Азербайджанской Республики №418 от 20 декабря 2018 года, был рассмотрен вопрос назначения исполнительного директора TƏBİB.

По решению Наблюдательного совета исполнительным директором TƏBİB назначен Анар Байрамов.

Анар Байрамов является выпускником Азербайджанского медицинского университета. Во время обучения он был удостоен стипендии имени академика М. Миргасымова и окончил университет с красным дипломом. Также он с отличием завершил магистратуру по специальности «Экономика и управление» в Азербайджанском государственном экономическом университете. С 2003 года имеет степень кандидата медицинских наук.

С 1998 года работал врачом в клинике “MediClub”, а с 2002 года занимал различные должности в страховой компании “A-Group”, впоследствии возглавил её правление. С 2021 года работал советником министра труда и социальной защиты населения.

Он также возглавлял Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2025 года был назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

В разные годы занимал руководящие должности в сфере страхования и финансов, включая пост председателя Комитета медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана и президента Каспийско-Европейского финансового клуба (CEIBC).

Поделиться:
718

Актуально

Политика

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне ...

Общество

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Общество

Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

Политика

Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Общество

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Опубликовано фото заказчика убийства Вюсала Шильдера

Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

Назначены два новых заместителя главы МЧС

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки

Православные христиане в Азербайджане отмечают Пасху

В Азербайджане прогнозируются дожди и снег

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Последние новости

Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Зеленский прибыл с визитом в Осло

Сегодня, 21:42

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

Reuters: Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис

Сегодня, 21:36

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Сегодня, 21:11

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

В США проходят прямые переговоры Израиля и Ливана — первые с 1993 года - ВИДЕО

Сегодня, 20:51

Опубликовано фото заказчика убийства Вюсала Шильдера

Сегодня, 20:40

В США собираются запретить рожать иностранкам

Сегодня, 20:20

Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

Сегодня, 20:13

В Баку в купленном в аптеке детском питании обнаружили насекомое - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

В Азербайджане стали реже жениться и разводиться

Сегодня, 19:45

Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Сегодня, 19:30

Более 10 тысяч военных и десятки кораблей участвуют в блокаде Ормуза - CENTCOM

Сегодня, 19:22

Трамп раскритиковал премьера Италии: «Я шокирован ею. Я думал, что у неё есть мужество, но ошибался»

Сегодня, 19:15

Зеленский: Украина должна быть полноправным партнером ЕС и НАТО

Сегодня, 19:02

Джейхун Байрамов принял Михаила Галузина

Сегодня, 19:00

Назначены два новых заместителя главы МЧС

Сегодня, 18:45

Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

Сегодня, 18:37

Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 18:31
Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
1news TV

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07