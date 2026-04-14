Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились - ВИДЕО

First News Media22:20 - 14 / 04 / 2026
Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились - ВИДЕО

Встреча между представителями Ливана и Израиля по урегулированию конфликта продлилась более двух часов, сообщает во вторник Axios.

"Встреча между послами Израиля и Ливана, которую проводил глава госдепа (Марко) Рубио, завершилась. Она продлилась более двух часов", - написал в социальной сети X журналист портала Барак Равид.

Других подробностей о встрече не приводится.

Переговоры между Ливаном и Израилем проходили в Вашингтоне. Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон".

В ливанском движении "Хезболла" ранее на этой неделе назвали переговоры Ливана с Израилем "бесполезными" и выступили против их проведения.

20:51

В Вашингтоне начались переговоры между представителями Израиля и Ливана, сообщает The Times of Israel.

Это первые с 1993 года прямые переговоры между странами, отмечает BBC.

Встреча послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде — личный контакт самого высокого уровня между представителями этих стран за всю историю отношений.

Израиль собирается использовать переговоры, чтобы обсудить разоружение проиранской ливанской группировки «Хизбалла» и установить мирные отношения с Ливаном. Страны, отмечает Reuters, формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году.

В свою очередь официальный Бейрут собирался обсуждать прекращение огня в Ливане, но Иерусалим заранее исключил эту возможность. Рубио в начале встречи заявил, что цель переговоров — наметить рамки мирного соглашения между двумя странами. Он также призвал умерить завышенные ожидания от переговоров.

Как отмечает The Times of Israel, на фоне переговоров «Хизбалла» нанесла новые ракетные удары по северу Израиля. Ранее группировка призывала власти Ливана отказаться от переговоров, назвав их бессмысленными.

Актуально

Политика

Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к ...

Общество

Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Спорт

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

Общество

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

В мире

США предоставят Ливану финансовую помощь в случае сделки с Израилем

США возобновили действие санкций против российской нефти

Генсек ООН призвал США и Иран возобновить переговоры

В морепродуктах обнаружен новый вызывающий слепоту вирус

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Актер из «Игры престолов» умер в 35 лет

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

Хаменеи: Иран не стремится к войне, но не будет отказываться от своих прав

Последние новости

Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня, 00:03

США предоставят Ливану финансовую помощь в случае сделки с Израилем

Сегодня, 00:00

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

14 / 04 / 2026, 23:50

В Праге обсудили безопасность на Южном Кавказе и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Чехией - ФОТО

14 / 04 / 2026, 23:48

США возобновили действие санкций против российской нефти

14 / 04 / 2026, 23:40

Генсек ООН призвал США и Иран возобновить переговоры

14 / 04 / 2026, 23:30

На ряде дорог столицы снижен скоростной режим

14 / 04 / 2026, 23:28

Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой

14 / 04 / 2026, 23:25

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре

14 / 04 / 2026, 23:20

В морепродуктах обнаружен новый вызывающий слепоту вирус

14 / 04 / 2026, 23:00

Лица, вытоптавшие тюльпаны на бульваре, оказались известными блогерами — ФОТО

14 / 04 / 2026, 22:45

Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 22:20

Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 22:00

Зеленский прибыл с визитом в Осло

14 / 04 / 2026, 21:42

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

14 / 04 / 2026, 21:40

Reuters: Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис

14 / 04 / 2026, 21:36

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 21:11

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

14 / 04 / 2026, 21:00

Опубликовано фото заказчика убийства Вюсала Шильдера

14 / 04 / 2026, 20:40

В США собираются запретить рожать иностранкам

14 / 04 / 2026, 20:20
Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07