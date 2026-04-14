Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились - ВИДЕО

Встреча между представителями Ливана и Израиля по урегулированию конфликта продлилась более двух часов, сообщает во вторник Axios.

"Встреча между послами Израиля и Ливана, которую проводил глава госдепа (Марко) Рубио, завершилась. Она продлилась более двух часов", - написал в социальной сети X журналист портала Барак Равид.

Других подробностей о встрече не приводится.

Переговоры между Ливаном и Израилем проходили в Вашингтоне. Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон".

В ливанском движении "Хезболла" ранее на этой неделе назвали переговоры Ливана с Израилем "бесполезными" и выступили против их проведения.

В Вашингтоне начались переговоры между представителями Израиля и Ливана, сообщает The Times of Israel.

Это первые с 1993 года прямые переговоры между странами, отмечает BBC.

Встреча послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде — личный контакт самого высокого уровня между представителями этих стран за всю историю отношений.

Израиль собирается использовать переговоры, чтобы обсудить разоружение проиранской ливанской группировки «Хизбалла» и установить мирные отношения с Ливаном. Страны, отмечает Reuters, формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году.

В свою очередь официальный Бейрут собирался обсуждать прекращение огня в Ливане, но Иерусалим заранее исключил эту возможность. Рубио в начале встречи заявил, что цель переговоров — наметить рамки мирного соглашения между двумя странами. Он также призвал умерить завышенные ожидания от переговоров.

Как отмечает The Times of Israel, на фоне переговоров «Хизбалла» нанесла новые ракетные удары по северу Израиля. Ранее группировка призывала власти Ливана отказаться от переговоров, назвав их бессмысленными.