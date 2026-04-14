 Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
Колумбия утвердила план эвтаназии около 80 бегемотов, которые считаются инвазивным видом и угрозой для экосистем страны.

Как сообщает Reuters, программа будет запущена во второй половине 2026 года и направлена на контроль быстро растущей популяции животных, происходящих от четырёх бегемотов, завезённых наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-х годах.

Сейчас в стране насчитывается около 200 особей. Власти предупреждают, что без вмешательства их численность может вырасти до 1000 к 2035 году, что приведёт к серьёзному ущербу для местной фауны, включая водные экосистемы и виды, такие как ламантины и речные черепахи.

Помимо эвтаназии, рассматриваются меры переселения и изоляции животных, однако предыдущие попытки контроля, включая стерилизацию, оказались малоэффективными.

Решение вызвало споры: экологические службы считают его необходимым, тогда как защитники животных называют его жестоким.

Поделиться:
Все новости
1news TV

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

