Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

Колумбия утвердила план эвтаназии около 80 бегемотов, которые считаются инвазивным видом и угрозой для экосистем страны.

Как сообщает Reuters, программа будет запущена во второй половине 2026 года и направлена на контроль быстро растущей популяции животных, происходящих от четырёх бегемотов, завезённых наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-х годах.

Сейчас в стране насчитывается около 200 особей. Власти предупреждают, что без вмешательства их численность может вырасти до 1000 к 2035 году, что приведёт к серьёзному ущербу для местной фауны, включая водные экосистемы и виды, такие как ламантины и речные черепахи.

Помимо эвтаназии, рассматриваются меры переселения и изоляции животных, однако предыдущие попытки контроля, включая стерилизацию, оказались малоэффективными.

Решение вызвало споры: экологические службы считают его необходимым, тогда как защитники животных называют его жестоким.