США возобновили действие санкций против российской нефти

Санкции США в отношении российской нефти снова начали действовать после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, которая была введена ранее из-за войны в Иране.

Как пишет издание Politico, это произошло автоматически, поскольку решение Минфина США действовало до 11 апреля и администрация не продлила его.

Министерство финансов США временно вывело российскую нефть и нефтепродукты из-под санкций в начале марта. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг краткосрочной мерой, «которая не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству».